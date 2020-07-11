تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، على عكس التوقعات، خلال الشهر الماضي، مع استمرار تراجع الطلب جراء أزمة الوباء العالمي.

وكشف مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0.2% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل ارتفاع 0.4% في مايو/أيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سيسجل ارتفاعاً بنحو 0.4% خلال الشهر الماضي.

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ووفقاً للبيانات، ارتفعت تكاليف إنتاج السلع بنحو 0.2% خلال الشهر المنصرم، مقارنة مع ارتفاع 1.6% في الشهر السابق له.

في حين تراجعت تكلفة الخدمات بنحو 0.3%، مقارنة مع هبوط بنسبة 0.2% المسجلة في مايو/أيار.

وبالنسبة لأسعار المنتجين الأمريكيين خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الشهر الماضي، سجلت هبوطاً بنسبة 0.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق له.