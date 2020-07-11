«موديز» تتوقع انكماشاً يتجاوز 10% لاقتصاد بريطانيا خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أن بريطانيا ستعاني أكبر وتيرة انكماش في أي اقتصاد رئيسي هذا العام، متوقعةً ارتفاع الدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو الربع.

وقالت «موديز» في مذكرة صادرة أمس الجمعة، إنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 10.1% في 2020 على أن يشهد تعافياً تدريجياً لاحقاً على خلفية تخفيف إجراءات الإغلاق بنحو 7.1% العام المقبل.

وأضافت «موديز» أن المؤشرات سريعة التأثر تشير إلى أن النشاط الاقتصادي قد بدأ في التعافي تدريجياً بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في إبريل/ نيسان، حيث يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة تزيد قليلاً على 20%.

وذكرت:«تقدر توقعاتنا انكماشاً حاداً من القمة إلى القاع في المملكة المتحدة أكثر من أي اقتصاد آخر في مجموعة العشرين، مع مراعاة رأينا بأن استمرار عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعيق التعافي في النصف الثاني من العام».