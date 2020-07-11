وكالات السيارات تضاعف عروضها لمواجهة انخفاض المبيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



تواجه وكالات السيارات في الدولة صيفاً غير مسبوق، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي دفعتهم لتقديم عروض مضاعفة ومبتكرة لمواجهة انخفاض المبيعات على المستوى المحلي، والعالمي.

ومنذ بداية العام الحالي 2020 قامت وكالات السيارات في الإمارات بتقديم عروض مبتكرة، ومستمرة، لجذب العملاء، ضمن عدد من الخطوات التي تقوم بها شركات السيارات للصمود ومواجهة انخفاض المبيعات لديها، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم، ومنها قطاع السيارات، وقد أغلقت الكثير من شركات ومصنعي السيارات في مختلف أنحاء العالم، في الأشهر الأخيرة.

وتنوعت العروض المقدمة من وكلاء السيارات بين التخفيضات السعرية إلى تحمل الضريبة، وتمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية، إضافة إلى تقديم خدمات صيانة، تتمثل في استلام وتسليم السيارات من المنزل.

وتسابقت العديد من وكالات السيارات في الدولة، على تقديم محفزات قوية لجذب المشترين، مثل معدلات التمويل المنخفضة، أو الدفعات المؤجلة لمدة تصل إلى بداية عام 2021، فيما قدمت بعض الوكالات ضمانات للمشترين تشمل مساعدتهم على الدفعات لأوقات معينة في حال تم فصلهم من العمل.

وتأتي هذه الخطوات والعروض المبتكرة في ضوء التراجع الحاد بمبيعات السيارات في الإمارات والعالم، ولا يزال هاجس الوكلاء وشركات السيارات من انخفاض المبيعات بشكل أكبر وتدريجي يسيطر عليهم، وعلى خططهم التسويقية للعام الحالي، لأن الكثير من العملاء سيكونون تحت ضغط مالي، خاصة أولئك الذين فقدوا دخولهم، أو كانوا بحاجة إلى تعديل ميزانياتهم في ظل التداعيات التي يخلفها الفيروس.

أبرز عروض:

* التخفيضات السعرية

* تحمل الضريبة

* تمديد فترات الضمان

* عقود الصيانة المجانية

* استلام وتسليم السيارات من المنزل

* معدلات تمويل منخفضة

* دفعات مؤجلة