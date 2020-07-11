«أودي إيه 4» و«أودي إيه 5» تصــلان إلــى «النابــودة للســيارات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تعتبر«A4»من أهم السيارات التي تنتجها «أودي». وقد نجحت الشركة بعد أربع سنوات من العمل في تعزيز هذا الطراز الناجح متوسط الحجم ليصبح أكثر قوة وتفوقاً في الأداء الرياضي. وتتمتع سيارة«A5» بحضور رياضي متناغم وتصميم ديناميكي أنيق. يتكامل المظهر الخارجي للسيارتين مع ملامح التصميم الجديد الذي اعتمدته «أودي»، وتمتاز شاشة«MMI»الكبيرة التي تعمل باللمس بسهولة التشغيل وتجربة أشبه بتلك التي توفرها الهواتف الذكيّة.

تبرز معالم التصميم الجديدة لفئة السيارات الكبيرة الطابع الرياضي للطرازات الأحدث من«A4»و«A5» فقد أصبح الشبك الأمامي أحادي الإطار الآن أكثر اتّساعاً.

ويتوفر الطرازان في معارض شركة النابودة للسيارات.

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