قطاع الطيران الصيني يتكبد 4.9 مليار دولار في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبد قطاع الطيران الصيني مزيدا من الخسارة، إذ فقد 34.25 مليار يوان (4.89 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، وهو ليس ببعيد عن الفاقد في الربع الأول، مما يسلط الضوء على التأثير المالي الهائل لجائحة فيروس كورونا.

فقد أفادت بيانات صدرت الجمعة عن إدارة الطيران المدني الصينية بأن القطاع الذي يشمل شركات الطيران والمطارات وشركات أخرى مرتبطة بالطيران خسر في الربع الأول 38.1 مليار يوان.

يتعافى قطاع الطيران الصيني بأسرع منه في أغلب الاقتصادات الناشئة من إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19، مدعوما بتعاف قوي في سوق السفر المحلي بعد التمكن من السيطرة إلى حد كبير على الوباء.

لكن بحسب أحدث البيانات الرسمية، أظهر عدد المسافرين أن القطاع لا يزالا أقل بكثير عن مستويات ما قبل كوفيد-19. وبحسب الإدارة، انخفض عدد المسافرين في يونيو حزيران 42.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام إلى 30.74، غير أن ذلك كان أقل وطأة من تراجع نسبته 52.6 بالمئة في مايو أيار.

وفي النصف الأول من العام الحالي، هوى إجمالي عدد المسافرين بنسبة 45.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. (رويترز)