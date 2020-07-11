الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يناشد أمريكا العودة لمفاوضات ضرائب الشركات الرقمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشد الاتحاد الأوروبي الجمعة الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات بشأن الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه قال إنه مستعد لتقديم مقترح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت تلك المحادثات.
وقال متحدث باسم بعثة المفوضية الأوروبية إلى واشنطن إن الاتحاد الأوروبي يرى أن العدالة في فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي أولوية قصوى. وتقول واشنطن إن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها فرنسا ودول أخرى تستهدف شركات تكنولوجيا أمريكية على نحو غير عادل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «لا زلنا ملتزمين بضمان أن جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الرقمية، تدفع نصيبها العادل من الضريبة عندما تكون مستحقة بحق». (رويترز)

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