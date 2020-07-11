شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق إغلاقاً قياسياً لليوم الثالث على التوالي ويسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة بعد بداية ضعيفة عند افتتاح الجلسة، لكن "وول ستريت" تجاهلت القلق السائد بشأن أزمة فيروس كورونا وتلقت دعما من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.



وسكب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المزيد من الزيت على نار التوترات مع الصين بتصريحاته أنه لا يرى إمكانية للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع بكين في ظل تضرر العلاقات الثنائية نتيجة أزمة كورونا.



ويرى "ترامب" أن الصين كان بإمكانها اتخاذ مواجهة حاسمة مع كورونا ومنعه من الانتشار على مستوى العالم لكنها لم تفعل.



وجددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها بأن فيروس كورونا لم يصل لذروته بعد ومن غير المحتمل سيطرة العديد من الدول عليه في الوقت الحالي.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.4% وأغلق عند 40.55 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.5 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.1% وأغلق عند 43.24 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وسجل أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 369 نقطة) إلى 26075 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 226101 نقطة وأقل مستوى عند 25637 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل نحو 70 نقطة) إلى 10617 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وبلغ أعلى مستوى عند 10622 نقطة وأقل مستوى عند 10447 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 3185 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3186 نقطة وأقل مستوى عند 3136 نقطة.