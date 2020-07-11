شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الجمعة في أعقاب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشان التوقعات حول الموسم الحالي للمحاصيل.



وتشير التقديرات إلى أن مخزون الصويا سوف يسجل 620 مليون بوشل بينما يتوقع محللون تسجيل 585 مليون بوشل، وهو ما يتواكب مع تقديرات وزارة الزراعة في الولايات المتحدة.

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وعن موسم 2020-2021، من المتوقع تحقيق المعروض من الصويا 425 مليون بوشل مقارنة بتوقعات عند 424 مليون بوشل وتقديرات وزارة الزراعة عند 395 مليون بوشل.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1% وأغلقت عند 8.87 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 9.00 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 8.83 دولار.