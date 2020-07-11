السعودية تقرر رفع أسعار النفط في المملكة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض قال التلفزيون الرسمي السعودي مساء الجمعة، إن شركة “أرامكو” قررت رفع أسعار البنزين في المملكة لشهر يوليو. وقررت “أرامكو” رفع سعر لتر “بنزين 91” من 0.98 ريال إلى 1.29 ريال، بينما تم رفع سعر لتر بنزين 95 من 1.18 ريال إلى 1.44 ريال.

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