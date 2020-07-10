شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تقوم بمراجعة أسعار الوقود الجديدة لشهر يوليو 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية عن مراجعة أسعار الوقود الجديدة لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل.

وذكرت الشركة أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وتوفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات.

ويتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 ز95، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

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ولضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ.

وتتميز جميع أنواع البنزين لدينا بخلوها من الرصاص.

وكانت أرامكو قد قد قامت بمراجعة أسعار الوقو في الثُلث الأول من يوليو (الفترة من 1 يوليو إلى 10 يوليو 2020)، وذلك بعد تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتكون مراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وتقوم أرامكو السعودية بمراجعة أسعار البنزين باليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في صباح اليوم الحادي عشر.