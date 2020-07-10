شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لكنه لا يزال تحت ضغط عراقيل "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف على الرغم من استمرار الضغوط بسبب ملف "بريكست" الذي لم يشهد تقدما في المفاوضات.



ويرى محللون أن العملة البريطانية ستظل تحت الضغوط بسبب عدم اليقين بشأن عدم إحراز تقدم في مفاوضات "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



وكان كبير المفاوضين في المملكة المتحدة تحدث عن خلافات عميقة مع المفوضية الأوروبية الأمر الذي يعوق التوصل إلى اتفاق يعيد صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

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لكن الجنيه الإسترليني تعرض لحالة من التشبع البيعي وجذب المزيد من المشترين أمام العملة الموحدة اليورو وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق اليوم.



وكان وزير الخزانة البريطاني "ريشي سوناك" قد كشف هذا الأسبوع عن حزمة تحفيز مالية جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وذلك برصد الحكومة 30 مليار جنيه إسترليني إضافية وخفض ضريبة القيمة المضافة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:09 بوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2621 وسجل أعلى سعر عند 1.2665 وأقل سعر عند 1.2567.