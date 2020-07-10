شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع طفيف لكنه يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف وسط إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتجاهل المستثمرون أزمة كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية اليوم تلو الآخر الأمر الذي يدفع البعض في عدد من الولايات والمدن للمطالبة بإعادة إجراءات الإغلاق والعزل العام.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح اليوم بأنه لا يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين بسبب توتر العلاقات الثنائية.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% إلى 1801.90 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%، وبلغ أعلى سعر عند 1817 دولارا وأقل سعر عند 1796.5 دولار.