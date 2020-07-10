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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً دون التأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وأبقت العملة على خسائرها الطفيفة عقب تصريحات اغلرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الجانب الصيني في الوقت الحالي مشددا على عدم اهتمامه بهذا الأمر.
وذكر "ترامب" بأن العلاقات الثنائية مع الصين تضررت إلى حد كبير بسبب أزمة فيروس "كورونا" المتفشية في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم.
وأشار إلى أن الصين كان يمكنها إيقاف هذه الأزمة في مهدها قبل تفشي الفيروس عالميا كما حدث في هذا العام ولا يزال مستمراً.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
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