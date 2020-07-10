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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه لكنه يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط تركيز من المستثمرين على التفاؤل حيال الطلب العالمي على الرغم من استمرار عدم اليقين والقلق بشأن أزمة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأربعة حفارات على 181 حفارا هذا الأسبوع.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه لا مجال للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الجانب الصيني بسبب توتر العلاقات بين البلدين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15.51 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 40.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.5 دولار.
وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.3% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.
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