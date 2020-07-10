شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بأربعة حفارات إلى 181 حفارا هذا الأسبوع.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 75 بينما تراجع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بخمسة حفارات إلى 258.

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