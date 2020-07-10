شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات الإيجابية في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1270، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.1420 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 1.1270 شرط مهم لتحقيق الهدف المقترح.

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