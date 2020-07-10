شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الكندي بعد بيانات البطالة المخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات متضاربة بشأن سوق العمل الكندي.



وكشفت وزارة العمل الكندية اليوم أن الاقتصاد أضاف 952.9 ألف وظيفة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بينما توقع محللون إضافة 700 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وفي التقرير الشهري، انخفض معدل البطالة في كندا إلى 12.3% من 13.7% في مايو/أيار في حين توقع محللون انخفاض البطالة في الشهر الماضي إلى 12%.

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وكان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" قد أعلن أن بلاده سيطرت بالفعل واحتوت فيروس "كورونا" مقارنة بما تعاني منه الولايات المتحدة.



وارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي عالميا إلى أكثر من 12 مليون حالة في حين توفي نحو 553 ألف شخص، وفي الولايات المتحدة وحدها، تجاوز عدد المصابين ثلاثة ملايين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7348 وسجل أعلى سعر عند 0.7367 وأقل سعر عند 0.7335 نقطة.