شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات مع استمرار أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة بالإضافة إلى تصاعد أزمة كورونا.



وأعلنت الولايات المتحدة تسجيل 63 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل أمس 65 ألف حالة ، وهي وتيرة قياسية، كما يرى أطباء أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن عنه بكثير.

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كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أنه لم تتم السيطرة بعد على فيروس كورونا وأن الازمة تزداد سوءاً، كما نصحت بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة لظهور أدلة على انتقال الفيروس بالهواء.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 25777 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 10508 نقاط، واستقر "إس أند بي 500" عند 3152 نقطة.