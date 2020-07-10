شركة النفط اليمنية تعلن نفاد مخزون الشركة ووكلائها ومحطات النفط من الوقود

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



حذر مدير عام شركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، من كارثة وشيكة خلال الأيام القادمة ستطال كافة القطاعات الخدمية، بسبب انعدام المشتقات النفطية، لافتاً الى إستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وقال الأضرعي أن شركة النفط تدق ناقوس الخطر نتيجة نفاد مخزون الشركة ووكلائها ومحطات النفط من الوقود .

وأشار الى قيام بحرية العدوان بالقرصنة، قبل ثلاثة أيام، على سفينتين فور وصولهما الى المياه الأقليمية اليمنية، حيث جرى قطع الطريق عليهما من التوجه الى ميناء الحديدة وتم اقتيادها إلى ميناء جيزان، لتضاف الى باقي السفن المحتجزة لدى دول العدوان رغم حصولها على التصاريح من الأمم المتحدة.

وحمل مدير عام الشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل الآثار المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.