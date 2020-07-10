شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع بأكثر من 1% رغم القلق من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم المخاوف بشأن تصاعد أزمة فيروس كورونا.



وبعد تجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي مستوى 12 مليون حالة على مستوى العالم - بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز" - ساد القلق الأسواق العالمية بإمكانية عودة قيود الإغلاق والعزل.



وألمح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" أيضا إلى إمكانية اضطرار بعض الولايات الأمريكية لعودة قيود الإغلاق.

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وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن البلاد سجلت اليوم 63 ألف حالة إصابة بالمرض مع استمرار تسارع وتيرة الإصابات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 2.88 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.88 دولار وأقل سعر عند 2.82 دولار.