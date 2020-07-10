شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يسجل أدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات الوظائف الكندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ،والتي توفر أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الكندي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.35% إلى 1.3631$ الأعلى منذ 30 حزيران/يونيو الماضي ،من سعر الافتتاح عند 1.3584$ ،وسجل أعلى سعر 1.3575$.

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية.

انخفضت أسعار النفط بالأسواق العالمية بأكثر من 2% ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بسبب تجدد المخاوف حول الطلب العالمي على الوقود.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 96.24 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يدعم هذا الانتعاش عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ، بسبب مخاوف أن الزيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة سوف تأخر التعافي السريع لأكبر اقتصاد فى العالم ، بجانب التوترات السياسية حول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة خلال حزيران/يونيو ، والتي توفر أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الكندي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بيانات الوظائف الجديدة فى كندا التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الكندي 700.0 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 389.6 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى 12.0% من معدل 13.7%.