شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تسجيل أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين بفضل طلب قوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، على وشك تسجيل أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين ،بفضل طلب قوي على الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.75% إلى مستوي 18.77$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.63$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 18.48$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 19.03$ للأوقية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 4% ، على وشك تسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيار/مايو الماضي ،بفضل تركيز المستثمرين على شراء المعادن النفيسة كملاذ آمنة ، فى ظل المخاطر المرتفعة المحيطة بالأسواق العالمية.

تتمثل تلك المخاطر ، فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية فى الولايات المتحدة ، وظهور حالات إصابة جديدة بالمرض فى أستراليا ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

ويدعم مكاسب الفضة أيضا ، آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى بكين ،والتي تؤشر على أن أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا.