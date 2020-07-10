مايكروسوفت يحلق عالياً – تحليل – 10-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 1.49 نقطة ليستقر على سعر 214.32 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ما قد يكبح من صعود السهم القادم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 206.05، ليستهدف مستوى المقاومة 226.22.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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