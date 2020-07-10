شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يسجل مستويات قياسية – تحليل – 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنيفيديا (NVDA) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مستويات قياسية جديدة في آخر جلساته، محققاً مكاسب جديدة في جلسته الأخيرة بنسبة بلغت 2.87% بما يعادل 11.72 نقطة ليستقر على سعر 420.36 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 385.12، ليستهدف مستوى المقاومة 440.88.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد