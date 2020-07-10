شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يصعد متشبثاً بخط ميل صاعد – تحليل – 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة باي بال (PYPL) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، بمحاذاة خط ميل ذو درجة انحدار عالية نسبياً ما يشير إلى قوة هذا الاتجاه، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.91% بما يعادل 1.66 نقطة ليستقر على سعر 183.23 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 175.27، ليستهدف مستوى المقاومة 190.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد