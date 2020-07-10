شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الانخفاض ليقترب من حاجز 41.00، مما يدعم التوقعات بمواصلة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 40.00 كهدف أول، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 37.86، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 42.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط