شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط مزيد من التداولات السلبية ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 37.50 وتمتد إلى 36.10، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي ليدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 40.40 والأهم دون 40.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط