شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب بقية اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف زيارة مستوى 19.64 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 18.20 لمواصلة الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.40 والمقاومة 19.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد