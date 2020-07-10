شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات إيجابية في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحصل على حافز إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1825.00 وتمتد إلى 1855.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل حماية السيناريو الإيجابي المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 1770.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد