بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. تراجع أسعار الذهب بمصر

كتب: ضياء السقا
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، بمقدار 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات الخميس.
وكان الذهب قد سجل منذ يومين أعلى مستوي في تاريخه بمصر، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 804 جنيهات للجرام.
وعالميا، تراجع السعر العالمي للذهب، إلي 1797 دولارا للأوقية، بعدما سجل الخميس 1800 دولار.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 684.85 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 799 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 913.10 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6392 جنيها
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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