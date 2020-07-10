شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبحث عن العزم الايجابي-تحليل - 10-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس عزمه الإيجابي مما دفع به ذلك للهبوط من مستوى 135.90 وليستقر دون المتوسط المتحرك 55, ما سبق يؤول لمحاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنتوقع اختباره حاليا لمستوى 133.70 ومن ثم ليبدأ بتجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف بشكل أولي مستوى 135.20 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المتمركز عند 136.65.

تكمن مخاطرة تغيير المسار الصاعد بتسلل السعر دون دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 133.15 ليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بهبوطه نحو 132.30 و 129.90 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.80 و 135.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد