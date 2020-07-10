سعر البلاتين يحتاج لاختراق المتوسط– تحليل - 10-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين اندفاعه الصاعد الأخيرة بتسجيله لمستوى 860.00 ليستقر بذلك دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي طالما شكّل عائق أمام المحاولات الصاعدة, لذلك لابد للسعر من تجاوز هذا الحاجز ليؤكد استعداده لتسجيل الأهداف الرئيسية والتي تتمركز عند 915.00 وصولا نحو 980.00.
نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون مستوى 800.00 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليجبره على تكبد بعض الخسائر بمحاولة اختباره للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 760.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 820.00 و 900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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