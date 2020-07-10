شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعود لاختبار المتوسط المتحرك – تحليل - 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية منذ يوم أمس، ليختبر المتوسط المتحرك 50 من جديد، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.7064 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر 0.6870 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6890 والمقاومة 0.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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