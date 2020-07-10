شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر خط الاتجاه اللحظي الصاعد واستقر دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط جديد ليدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار حاجز 40.00 دولار مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 37.86 كمحطة تالية.

من هنا، فإننا نرجّح سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستوى 42.60 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط