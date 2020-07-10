شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط كسر خط الدعم الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه واستقر بإغلاق يومي دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 37.50 وتمتد إلى 36.10.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، يدعمها التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 40.40 ثم 40.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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