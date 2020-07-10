شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 10-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة مقاومة قوية عند حاجز 19.00، مما دفعه للانخفاض والتوجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، في حين يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع دعم القناة المذكورة ليحمي استمرارية التداول داخلها.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 19.64، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 18.20 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.40 والمقاومة 19.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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