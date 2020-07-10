الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 10-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية ليختبر حاجز 1800.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، حيث يصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستويات 1825.00 ثم 1855.00 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1770.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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