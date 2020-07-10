شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بقيادة قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتعمق خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا ، بعد ارتفاع الإصابات لمستوي قياسي جديد فى الولايات المتحدة وظهور حالات جديدة فى استراليا ،ويقود الخسائر قطاع الطاقة المتضرر من هبوط أسعار النفط العالمية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 361.78 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

وتعاذ خسارة الخمس إلى تراجع الأسهم الأمريكية فى وول ستريت عقب زيادة قياسية جديدة فى إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض حوالي 1.5% ، تضررا من الهبوط الواسع حاليا فى أسعار النفط العالمية.

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أشار تقرير لوكالة "رويترز" إنه تم تأكيد أكثر من 60,500 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوم الخميس ،وهو رقم قياسي يومي جديد ، وحطمت كاليفورنيا وفلوريدا من بين 12 ولاية أرقاما قياسية فى متوسط سبعة أيام للحالات الجديدة اليومية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كوفيد 19 يزداد سوءا فى معظم أنحاء العالم مع وجود أكثر من 12.2 مليون حالة مؤكدة على مستوي العالم ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت وكالة "رويترز" يوم الخميس أن مدينة ملبورن الأسترالية "ثاني أكبر مدينة فى البلاد من حيث عدد السكان" قد تم إغلاقها مرة أخرى من قبل السلطات الحكومية ، بعد ارتفاع حاد فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.6% ،بسبب مخاوف استمرار تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1%.