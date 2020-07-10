شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل مخاوف الطلب العالمي على الوقود ، بعد تجدد عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ودول أخرى.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 38.74$ الأدنى منذ 29 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 39.58$، وسجل أعلى مستوي عند 39.78$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.9% إلى مستوي 41.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.34$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.54$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

على حسب وكالة "رويترز" تم الإبلاغ عن أكثر من 60,500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوم الخميس ،مسجلة رقما قياسيا جديدا ،وهو أعلى عدد يومي حتى الآن لأي دولة منذ ظهور هذا الوباء فى الصين أواخر العام الماضي.

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الأمر الذي دفع السلطات فى العديد من المدن والولايات الأمريكية الموبوءة إلى التراجع عن فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية.

فى أستراليا ،أمرت السلطات الحكومية بإغلاق مدينة "ملبورن" مرة أخرى ، والتي تعد ثاني أكبر مدينة فى البلاد من حيث عدد السكان ، بعد ظهور حالات جديدة مرتفعة من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

ومن المقرر أيضا أن تتخذ الحكومة الاسترالية اليوم قرارا حول تخفيض عدد المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى البلاد من الخارج ، خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل و الهند.

جددت تلك التطورات المخاوف حول تراجع مستويات الطلب العالمي على الوقود مرة أخرى ، والذي قد أخذ فى التعافي تدريجيا بالفترة الأخيرة ، بعد إنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى العديد من الدول الأسيوية والأوروبية.