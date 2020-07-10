شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى تسع سنوات ، بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى 1,807.06$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,800.8$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,795.85$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق مستوي 1,818.14$ للأونصة الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2011.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.8 % ، بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطر المرتفعة المحيطة بالأسواق العالمية.

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تتمثل تلك المخاطر ، فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤخر تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن تلك الجائحة الفيروسية ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات الكبرى خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

عدل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2020 إلى انكماش بمعدل 8.3% من انكماش بواقع 7.5% توقعات حزيران/يونيو الماضي ،مع انتعاش الاقتصاد فى 2021 بمعدل 5.8% من نمو بمعدل 6.0% متوسط التقديرات السابقة.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقهم من تصاعد عدوي فيروس كورونا فى البلاد ، الأمر الذي يهدد بخفض إنفاق المستهلكين وتفاقم تدهور سوق العمل ،وهو ما سوف يجبر المركزي الأمريكي إلى تقديم المزيد من الدعم التحفيزي.

وفى المملكة المتحدة البريطانية ،أعلن وزير الخزانة ريشي سوناك" يوم الأربعاء عن خطة لإنعاش الاقتصاد البريطاني بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني بما يعادل حوالي 38 مليار دولار أمريكي لتجنب حدوث أزمة بطالة عنيفة فى البلاد ضمن الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.75 طن متري، فى أول انخفاض يومي منذ 25 حزيران/يونيو الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 1,200.82 طن متري ، متخليا عن إجمالي 1,202.57 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.