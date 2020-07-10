شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في ستة أسابيع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من أيار/مايو، بينما لا تزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع القلق من تفشي كورونا.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.66% لتتداول حالياً عند 832.18$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 837.68$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.87 مقارنة بالافتتاحية عند 96.76.

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هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% خلال حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس من خطورة عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول عالمياً، مؤكداً على أن تهديد الفيروس يتزايد بشدة، ويذكر أنه أفاد الثلاثاء بأن وتيرة التفشي تتسارع ولم نصل لذروتها بعد، معرباً آنذاك أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابات في الارتفاع مع تزايدها في حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.88 مليون ولقي 545,481 شخص مصرعهم في 216 دولة.