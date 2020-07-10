شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأعلى له في شهر أمام الين، ليعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ التاسع من حزيران/يونيو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من تزايد أعداد المصابين عالمياً بفيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 106.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.21 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 26 من حزيران/يونيو عند 106.89، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.26.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ضدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 0.6% مقابل انكماش 0.4% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.6% مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.0%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% خلال حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس من خطورة عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول عالمياً، مؤكداً على أن تهديد الفيروس يتزايد بشدة، ويذكر أنه أفاد الثلاثاء بأن وتيرة التفشي تتسارع ولم نصل لذروتها بعد، معرباً آنذاك أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابات في الارتفاع مع تزايدها في حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.88 مليون ولقي 545,481 شخص مصرعهم في 216 دولة.