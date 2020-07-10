شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة دون حاجز 19$ للأونصة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر 2019، بينما لا تزال بصدد رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند 18.98$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.03$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.96$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 96.92 مقارنة بالافتتاحية عند 96.76.

هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% خلال حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأن التشريع القادم لمواجهة تفشي فيروس كورونا قد يتضمن تريليونات الدولارات كمساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية بالإضافة إلى العمال والجهود الطبية المختلفة لاحتواء الفيروس التاجي، موضحة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تريليون دولار للولايات المحلية وتريليون أخرى للتأمين ضد البطالة وأخرى ربما للاختبارات وتتبع العلاجات.

كما أفادت رئيسة مجلس النواب بيلوسي بأن المجلس الذي سيناقش مسألة سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده من منظمة التجارة العالمية في مشروع القانون المخصص لذلك، وفي سياق أخر، نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مينوتشن أيضا بالأمس لكون الإدارة الأمريكية تصب تركزها على الوظائف، موضحاً أن الخبراء توقعوا أن يفقد الاقتصاد نحو 40 مليون وظيفة، لكنه فقد 22 مليون وظيفة فقط، وعاد لكسب الوظائف مجدداً.

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ونوه وزير الخزانة مينوتشن لكون خطة العمل الرئاسية الاقتصادية تعمل بشكل جيد وأن الإدارة الأمريكية تدعم أجراء جولة أخرى من التحفيز المالي عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات المصرفية وأنها ترغب في إنجاز تلك الحزمة قبل نهاية الشهر الجاري، مع أفادته بأن أي تمديد لبرنامج الإقراض سيستهدف الشركات الأكثر تضرراً، مضيفاً أن المطاعم والفنادق بالإضافة إلى شركات الطيران بحاجة إلى المساعدة.

على صعيد أخر، فقد أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بالأمس أنه من الخطأ إعادة فرض قيود الإغلاق والعزل في الولايات المتحدة مجدداً، موضحاً أن تلك الخطوة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، ومضيفاً أنه على الرغم من إعادة فرض القيود في عدد من الولايات الأمريكية، إلا أنه لا توجد أدلة قوية على حدوث ركود اقتصادي قوي.

وفي سياق أخر، صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي أيضا بالأمس لكونه يأمل في التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مع أفادته بأنه من المحتمل بشكل موسع إحراز نتائج متقدمة بحلول نهاية الشهر الجاري فيما يتعلق بلقاح "موديرنا" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ويذكر أنه أعرب الثلاثاء الماضي عن كون أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس من خطورة عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول عالمياً، مؤكداً على أن تهديد الفيروس يتزايد بشدة، ويذكر أنه أفاد الثلاثاء بأن وتيرة التفشي تتسارع ولم نصل لذروتها بعد، معرباً آنذاك أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابات في الارتفاع مع تزايدها في حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.88 مليون ولقي 545,481 شخص مصرعهم في 216 دولة.