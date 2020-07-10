شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأعلى له في شهر أمام الدولار والأنظار على اجتماعات اليورو إكوفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من حزيران/يونيو، بينما لا تزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1268، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1285 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1268، بينما حقق الأعلى له عند 1.1290.

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هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 15.2% مقابل تراجع 20.1% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد تظهر هي الأخرى ارتفاعاً 23.5% مقابل تراجع 19.1% في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% خلال حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.8% في القراءة السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%.