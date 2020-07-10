شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد خسائر أسبوعية مع توالي ارتدا مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في شهر والقلق من تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال الفلق من تفشي فيروس كورونا والتقرير التي تطرقت لكون موسكو لا تخطط لإجراء محادثات مع الرياض قبل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك بلس المقرر عقده الأربعاء المقبل.

وفي تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.97% لتتداول عند مستويات 39.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.62$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.88% لتتداول عند 41.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 42.35$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.87 مقارنة بالافتتاحية عند 96.76، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.70.

هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% خلال حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%.

بخلاف ذلك،، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر فائض 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو مقاربة بعجز 7.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بتقلص العجز إلى 3.2 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 539.2 مليون برميل، لتعد المخونات أعلى 18% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 27% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عدلت الأربعاء توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري 2020 وللعام المقبل 2021، حيث تتوقع ارتفاع متوسط أسعار نفط "نيمكس" 6.9% خلال 2020 مقارنة بتوقعاتها السابقة في حزيران/يونيو إلى 37.55$ للبرميل، كما تتوقع ارتفاع متوسط أسعار نفط "نيمكس" 4.1% خلال 2021 مقارنة بتوقعاتها السابقة للشهر الماضي إلى 45.70$ للبرميل.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة آنذاك توقعاتها لمتوسط أسعار نفط برنت 6.5% للعام الجاري مقارنة بتوقعاتها السابقة إلى 40.50$ للبرميل، ورفعت توقعاتها لمتوسط أسعار نفط برنت 3.8% لعام 2021 إلى 49.70$ للبرميل، وجاء ذلك مع رفعها أيضا توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة للنفط 0.6% لعام 2020 إلى 11.63 مليون برميل يومياً، ورفع توقعاتها للإنتاج للعام المقبل 1.6% إلى 11.01 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس من خطورة عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول عالمياً، مؤكداً على أن تهديد الفيروس يتزايد بشدة، ويذكر أنه أفاد الثلاثاء بأن وتيرة التفشي تتسارع ولم نصل لذروتها بعد، معرباً آنذاك أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابات في الارتفاع مع تزايدها في حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.88 مليون ولقي 545,481 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة لإجمالي 185 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السادس عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 513 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر عن الأسبوع السابق، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.