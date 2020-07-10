شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع سلبية لتقلص من مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الجمعة مع تهدئة الطفرة في الصين وتراجع مؤشرات الأسهم الصينية لأول مرة في تسعة جلسات ووسط القلق من ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالأخص في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية والذي سيضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي، بينما لا يزال يرى المتفائلون أن الدعم المالية النقدي سيدعم الانتعاش.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ضدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 0.6% مقابل انكماش 0.4% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.6% مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.0%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.63% ليخسر 9.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,547.37، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.23% ليخسر هو الأخر 52.55 نقطة ويصل إلى المستوى 22,476.74.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.76% ليخسر 36.56 نقطة ويصل إلى المستوى 4,804.21، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.89% ليخسر هو لأخر 30.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,419.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاُ 1.09% ليخسر 266.76 نقطة ويصل إلى المستوى 25,923.40، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.67% ليخسر هو الأخر 14.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,153.28.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.16% ليخسر 18.69 نقطة ويصل إلى المستوى 11,422.20، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 6.15 نقطة ويصل إلى المستوى 5,949.30.