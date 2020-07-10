شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراض بريطانيا يقترب من 442 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة أن اقتراض المملكة المتحدة يقترب من 442 مليار دولار في العام الجاري، بعد إجراءات الإنفاق الأخيرة التي أعلنها وزير المالية .

وذكرت دراسة أصدرها معهد الدراسات المالية في المملكة المتحدة، أمس الخميس، أن اقتراض الحكومة يتجه لتسجيل 350 مليار جنيه إسترليني (442 مليار دولار) هذا العام بعد إجراءات الإنفاق الأخيرة التي أعلنها وزير المالية «ريشي سوناك».

وفي مارس/ آذار الماضي توقعت الحكومة البريطانية تسجيل عجز مالي يتراوح بين 50 و 60 مليار جنيه إسترليني خلال العام الجاري.

ولكن نائب رئيس معهد الدراسات «كارل إيمرسون» أشار إلى أن توقعات المعهد تفيد بأن العجز يمكن أن يكون حوالي 350 مليار إسترليني.

وأضاف أن تقديرات الاقتراض السنوي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في طريقها لتسجيل أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 قرون. واتجهت معظم دول العالم لزيادة الإنفاق بشكل حاد عبر الاقتراض.

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