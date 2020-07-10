شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 11 من حزيران/يونيو الماضي، بينما لا يزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.6940 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6964، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6935، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6966.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% خلال حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%.