شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في اليابان خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 0.6% مقابل انكماش 0.4% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.6% مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.0%.

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