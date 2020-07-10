شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل يغلق على ارتفاع وسط انتعاش القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الخميس وسط انتعاش القطاع التكنولوجي الأمر الذي دفع ناسداك لتحقيق اعلى مستوى قياسي على الإطلاق عند إغلاق الجلسة.



وتواصل "آبل" إغلاق عدد من المتاجر في مختلف الولايات الأمريكية التي ارتفع بها عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



مع ذلك، تعد "آبل" و"أمازون" وشركات تكنولوجية أخرى من بين الأفضل أداء والأكثر استفادة من أزمة كورونا وقيود الإغلاق والعزل التي طالت بعض الدول حول العالم.

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وتحاول "آبل" وغيرها فرض قيود على دخول متاجرها خشية إصابة عملائها بفيروس كورونا، وهو ما اضطرها لإعادة إغلاق ها مرة أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بوتيرة قياسية.



وتجاوز إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في الولايات المتحدة حاجز ثلاثة ملايين حالة في حين توفي أكثر من 134 ألف شخص.



أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ عدد الإصابات ما تجاوز 12 مليون حالة بينما توفي أكثر من 552 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.4% وأغلق الجلسة عند 382.7 دولار وسجل أعلى سعر عند 385.2 دولار وأقل سعر عند 378.6 دولار.